Hunting Simulator 3 вышла на ПК и консолях с охотой в Колорадо и Техасе

Издательство NACON выпустило Hunting Simulator 3, новый симулятор охоты от NACON Studio Ghent. Игроков ждут обширные природные территории Колорадо и Техаса, более 35 видов животных и реалистичная охотничья экипировка от известных брендов. Новый обзорный ролик знакомит с основными механиками и показывает, как устроена жизнь в виртуальной дикой природе.

Главная особенность игры — динамическая система SimFauna, которая моделирует поведение животных и развитие экосистемы. Звери растут, размножаются и стареют, а действия охотника влияют на окружающий мир. Поэтому при выслеживании добычи придётся учитывать повадки животных, выбирать тактику и внимательно изучать следы.

В охоте помогает верный пёс, способный обнаруживать следы, идти по запаху и находить добычу. Игроки могут выполнять контракты, исследовать открытые территории пешком или на внедорожнике, а также подбирать оружие и снаряжение из ассортимента официальных брендов, включая Beretta, Winchester и Browning. В игре предусмотрено около 75 видов оружия и предметов экипировки.

Hunting Simulator 3 вышла 29 октября 2026 года на PS5, Xbox Series X|S и PC в Steam. Версия для PS4 и Nintendo Switch не заявлена.