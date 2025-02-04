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Hunting Simulator 3 2026 г.
Экшен, Симулятор, Шутер, От первого лица, Открытый мир
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Надоело ходить пешком? Создатели Hunting Simulator 3 объявили о том, что в игре появится транспорт от известных брендов

Lunersun
Новости

В Hunting Simulator 3 появится транспорт. И учитывая, что карты в игре растянулись на десятки километров, это вполне логично — не очень-то весело часами бегать пешком из одного конца в другой. В начале игры можно будет купить мотовездеход или внедорожник. Всю эту технику придётся покупать в игровом магазине, а хранить её предстоит в своём гараже.

Также разработчики рассказали о том, что они уже заключили партнёрство с Kawasaki, Polaris и Ford. От Kawasaki в игре будет три модели — MulePro FX EPS LE, MulePro FXT 1000 LeRanch и Teryx S LE, а от Polaris — модель Ranger EV.

Ниже вас ждёт подборка скриншотов. Только учтите, что всё это ещё находится в ранней версии и к выходу игры может измениться.

Kawasaki — MulePro FX EPS LE
Kawasaki — MulePro FXT 1000 LeRanch
Kawasaki — Teryx S LE
+ ещё 2 картинки

Кстати, в прошлый раз разработчики делились видео с тремя животными с карты Колорадо — оленем, серым волком и бизоном.

Олень, волк и бизон: авторы Hunting Simulator 3 начали серию публикаций о животных и локациях из игры
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