Надоело ходить пешком? Создатели Hunting Simulator 3 объявили о том, что в игре появится транспорт от известных брендов

В Hunting Simulator 3 появится транспорт. И учитывая, что карты в игре растянулись на десятки километров, это вполне логично — не очень-то весело часами бегать пешком из одного конца в другой. В начале игры можно будет купить мотовездеход или внедорожник. Всю эту технику придётся покупать в игровом магазине, а хранить её предстоит в своём гараже.

Также разработчики рассказали о том, что они уже заключили партнёрство с Kawasaki, Polaris и Ford. От Kawasaki в игре будет три модели — MulePro FX EPS LE, MulePro FXT 1000 LeRanch и Teryx S LE, а от Polaris — модель Ranger EV.

Ниже вас ждёт подборка скриншотов. Только учтите, что всё это ещё находится в ранней версии и к выходу игры может измениться.

Кстати, в прошлый раз разработчики делились видео с тремя животными с карты Колорадо — оленем, серым волком и бизоном.