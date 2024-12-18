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Hunting Simulator 3 2026 г.
Экшен, Симулятор, Шутер, От первого лица, Открытый мир
3.5 2 оценки

Олень, волк и бизон: авторы Hunting Simulator 3 начали серию публикаций о животных и локациях из игры

Lunersun
Новости

Создатели Hunting Simulator 3 завели новую рубрику «Заметки с природы», где будут показывать скриншоты и короткие видео из игры. В первом выпуске нам представили трёх животных с карты Колорадо — оленя, серого волка и бизона.

В ближайшие месяцы разработчики обещают регулярно радовать нас новыми материалами — покажут не только других животных, но и оружие, снаряжение, собак, транспорт и карты. Правда, пока игра ещё в разработке, так что некоторые детали могут поменяться до релиза.

Что касается самого релиза, то точной даты выхода пока нет. А разрабатывается игра для ПК, PS5 и Xbox Series S/X.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KAJIbTEP

Лось? Это вот так вот лось выглядит?)

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