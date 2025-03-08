Представитель 16-го поколения оружейников Beretta встретился с разработчиками Hunting Simulator 3

Разработчики Hunting Simulator 3 продолжают публиковать дневники создания своего симулятора охоты, и новый выпуск посвятили сотрудничеству с реальными производителями оружия. В игре вновь появится итальянский бренд Beretta — он уже мелькал в предыдущих частях серии, а теперь создатели решили уделить ему особое внимание.

Почему именно Beretta? Потому что это одна из старейших оружейных мастерских в мире — ей почти 500 лет. Основал её в 1526 году мастер Бартоломео Беретта, изготовивший партию стволов для аркебуз. И что особенно важно — компания до сих пор остаётся семейным делом, хотя уже перешла к 16-му поколению наследников.

Команда разработчиков не поленилась и съездила на историческое производство Beretta в итальянском городе с труднопроизносимым названием Гардоне-Валь-Тромпия. Там они не только отсканировали оружие для игры, но и пообщались с сотрудниками.

Главной же удачей поездки стала встреча с Карло Гуссалли Беретта — нынешним представителем знаменитой династии. С ним разработчики обсудили общие ценности компании Beretta и игровой серии Hunting Simulator. Он, кстати, не скрывал радости:

«Видеть наше оружие так детально воссозданным в игре — настоящий повод для гордости»

А в будущих дневниках авторы игры обещают рассказать и про другое снаряжение, и про транспорт, который появится в Hunting Simulator 3. Хотя про транспорт они уже говорили, в предыдущем дневнике.