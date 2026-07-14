Разработчики Hunting Simulator 3 рассказали о новом уровне проработке звукового дизайна и симуляции оружия

Авторы грядущего симулятора охоты опубликовали третий дневник разработки DevDiary #3 под названием «Звуки охоты». Свежий материал целиком посвящен глобальным изменениям в звуковом сопровождении проекта. Создатели отметили, что для новой части серии они полностью переписали аудиодвижок, отказавшись от искусственных сэмплов в пользу создания гораздо более богатой, органичной и живой экосистемы.

Основной объем работы инженеров пришелся на воссоздание естественного звукового ландшафта дикой природы в различных биомах, включая густые леса, горные вершины и засушливые пустыни. В симуляторе будет детально воссоздано поведение окружения, вроде шума ветра в ветвях деревьев, стука капель дождя по заболоченным низинам и общей расслабляющей атмосферы. Параллельно авторы с нуля записали аутентичные голоса диких животных, среди которых мощный рев оленей, пугающий вой волков и характерный резкий лай рыжих лисиц.

Вторым важным направлением стала запись аутентичного звучания огнестрельного оружия, для чего команда привлекла реальных экспертов и известных мировых производителей. Звук каждого выстрела, а также специфика его эха в зависимости от рельефа местности записывались с использованием настоящих боевых образцов. Помимо стрельбы, микрофоны зафиксировали абсолютно все сопутствующие механические шумы: щелчки предохранителей, передергивание продольно-скользящих затворов, падение отстрелянных гильз на землю и процессы перезарядки.

Официальный релиз симулятора Hunting Simulator 3 запланирован на осень текущего года. Игра готовится к выходу на персональных компьютерах, а также на домашних консолях.