Создатели Hunting Simulator анонсировали третью часть игры - к разработке привлекли настоящих охотников

Поклонникам охотничьих симуляторов совсем скоро будет во что поиграть — студия Nacon анонсировала третью часть Hunting Simulator для ПК, PS5, Xbox Series S/X.

За игру отвечает команда Nacon Studio Ghent (раньше их знали как Neopica), у которой за плечами почти десять лет опыта в создании охотничьих симуляторов. Интересно, что на этот раз авторы не только учли отзывы игроков о прошлых частях, но и привлекли к разработке настоящих охотников — похоже, хотят сделать всё как надо.

И судя по первым подробностям, в новинке будет на что посмотреть: тут вам и реалистичный открытый мир на Unreal Engine 5, и улучшенные охотничьи собаки, и всякая техника для передвижения. Да и поохотиться будет на кого — разработчики обещают больше 40 видов животных и кучу настоящего снаряжения от Beretta, Winchester и других известных производителей.