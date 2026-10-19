В Steam вышла бесплатная демоверсия охотничьего симулятора Hunting Simulator 3

Издательство Nacon и студия Nacon Studio Ghent открыли доступ к бесплатной демоверсии Hunting Simulator 3 на платформе Steam в рамках фестиваля Steam Next Fest. Ознакомительный фрагмент позволяет оценить ключевые механики новой части незадолго до полноценного релиза, запланированного на 29 октября. Одновременно с выходом демоверсии создатели представили геймплейный ролик с демонстрацией дикой природы, выслеживания добычи и поездок на технике.

В пробной версии доступен стартовый охотничий штаб со стрельбищем для тренировки меткости, а также ограниченная зона заповедника в штате Колорадо. Игрокам предлагают выполнить вводное задание A Matter of Rabbits и поохотиться на 3 лицензированных вида добычи. Кроме того, в демоверсии можно протестировать собаку-помощника в лице ретривера или гончей и сесть за руль вездехода Polaris. Весь накопленный во время тестирования прогресс и заработанная виртуальная валюта не сохранятся и не перенесутся в финальный билд.

Новая часть разрабатывается на графическом движке Unreal Engine 5 и делает ставку на систему симуляции экосистемы SimFauna. Данный инструмент воссоздает естественный жизненный цикл животных, включая возрастные стадии, поведенческие паттерны, сон, водопой и реакцию на хищников. Каждая особь обладает собственным генетическим кодом, определяющим трофейную ценность рогов и социальное положение в группе. Отстрел вожаков напрямую влияет на смену доминирующих особей и развитие последующих поколений зверей.

Перемещение по обширным локациям площадью в десятки квадратных километров претерпело заметные изменения за счет появления управляемой техники. В игре представлены внедорожники и багги от компаний Kawasaki, Polaris и Ford, включая продемонстрированный в ролике пикап Ford F-150 Raptor. Разработчики воссоздали 2 масштабных региона с контрастными условиями - горные просторы Колорадо с 19 видами животных и засушливые равнины Техаса с 18 видами добычи.

Значительное внимание уделено аутентичному снаряжению и официальным лицензиям известных оружейных производителей, среди которых фигурируют Beretta, Winchester, Browning, Verney-Carron и компания Bear Archery. Для достижения максимальной достоверности звукового сопровождения выстрелов и механики перезарядки команда проводила полевые записи реальных образцов оружия.

Когда продукция Beretta достойно представлена в видеоигре, это определенно вызывает чувство гордости.

- Карло Гусалли Беретта, представитель шестнадцатого поколения оружейного дома Beretta

На странице проекта в Steam авторы также открыто уведомили сообщество об использовании генеративного искусственного интеллекта в процессе разработки. Нейросети применялись в качестве вспомогательного инструмента для создания части текстур окружения, моделей фауны и генерации некоторых реплик озвучки.

Релиз Hunting Simulator 3 назначен на 29 октября для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стоимость стандартной версии на компьютерах составит 39.99 евро, а на консолях - 49.99 евро. Помимо базового издания покупателям предложат расширенное издание Apex Predator Edition с дополнительным оружием Remington, аксессуарами для охотничьего пса и специальным транспортом.