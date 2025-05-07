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Hunting Simulator 3 2026 г.
Экшен, Симулятор, Шутер, От первого лица, Открытый мир
4.5 6 оценок

Виртуальный Колорадо в Hunting Simulator 3: осиновые рощи, еловые леса и ещё пять мест, где можно будет поохотиться

Lunersun Lunersun

Создатели Hunting Simulator 3 решили показать скриншоты карты Колорадо — одной из ключевых локаций в игре. Если верить их словам, главная цель была создать такое природное пространство, которое будет выглядеть прям как настоящее и затянет игрока с головой. Ну и, само собой, отразить всё богатство и разнообразие реального Колорадо — от гор до равнин.

Всего в игре будет семь разных экосистем:

Альпийская зона и Болотистые участки

Сосновые леса

Осиновые рощи

Луга

Кустарники

Еловые леса

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В конце разработчики пообещали поделиться новыми подробностями о других регионах Hunting Simulator 3 «в ближайшие недели».

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ded Chelyabinsk

У нас в Челябинской области таже природа.

Тюлюк, Златоуст, Сатка, Юрюзань, Катав-Ивановск.

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