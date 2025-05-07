Виртуальный Колорадо в Hunting Simulator 3: осиновые рощи, еловые леса и ещё пять мест, где можно будет поохотиться

Создатели Hunting Simulator 3 решили показать скриншоты карты Колорадо — одной из ключевых локаций в игре. Если верить их словам, главная цель была создать такое природное пространство, которое будет выглядеть прям как настоящее и затянет игрока с головой. Ну и, само собой, отразить всё богатство и разнообразие реального Колорадо — от гор до равнин.
Всего в игре будет семь разных экосистем:
Альпийская зона и Болотистые участки
Сосновые леса
Осиновые рощи
Луга
Кустарники
Еловые леса
В конце разработчики пообещали поделиться новыми подробностями о других регионах Hunting Simulator 3 «в ближайшие недели».
У нас в Челябинской области таже природа.
Тюлюк, Златоуст, Сатка, Юрюзань, Катав-Ивановск.