SEGA не только отменила сетевой шутер Hyenas, но и проведет сокращения в студии Creative Assembly

Вчера стало известно об отмене многопользовательского шутера Hyenas, разрабатываемого студией Creative Assembly.
Студия Creative Assembly решила прокомментировать эту тему. Авторы Alien Isolation написали в своем твиттере сообщение о том, что, к сожалению, они испытывают трудности в связи с сокращением штата после решения Sega.
Помимо прекращения производства Hyenas, мы приняли невероятно трудное решение начать процесс сокращения некоторых из наших британских подразделений. (...)Мы понимаем, что это может сильно повлиять на многих людей, связанных с нами, и очень сожалеем об этом. (...) Мы изучаем возможности перераспределения сотрудников на другие должности и функции в Creative Assembly, чтобы свести к минимуму потерю должностей
Это трудное время для Creative Assembly, но мы хотим подчеркнуть, что наша приверженность новым проектам не изменилась. Мы продолжим создавать удивительные приключения для игроков по всему миру еще несколько десятилетий", - написала команда Creative Assembly.
даёшь isolation 2!
И предысторию событий на LV 426!
Возможно всё в одном
И сразу
И побольше.
И сырный соус
Не забудьте еще повыше ценники задрать в следующий раз, особенно на свои ссаные dlc и точно всю студию под ноль выпилят