SEGA не только отменила сетевой шутер Hyenas, но и проведет сокращения в студии Creative Assembly

Многопользовательский научно-фантастический шутер от авторов Alien: Isolation и серии Total War.

Земли больше нет, и богачи перебрались на Марс, а всем остальным людям остаётся лишь вести жалкое существование в гигантской грязной трущобе под названием «Грязь». В то время как человечество борется за выживание, миллиардеры на Марсе стремятся воплотить в жизнь свои ностальгические мечты. Для этого существуют «Добытчики» — большие торговые корабли для продажи вывезенных с Земли артефактов поп-культуры.

Игрокам предстоит играть за «гиен» — людей, которые противостоят богачам и отбирают у них самое ценное — образцы поп-культуры.