SEGA сворачивает мечту о "своём Fortnite" - провал Hyenas заставил компанию пересмотреть стратегию

Похоже, эпоха агрессивной погони за live-service-хитами начинает догонять даже крупнейших японских издателей. SEGA фактически отказалась от ключевых элементов своей амбициозной стратегии «Super Game», в рамках которой компания рассчитывала ворваться в сегмент сервисных игр и получить собственный аналог Fortnite.

Когда инициатива была представлена в 2021 году, она выглядела как типичная ставка индустрии на «игры-платформы»: огромные бюджеты, постоянные обновления, мультиплеер и бесконечная монетизация. Тогда многим издателям казалось, что успех Fortnite можно просто повторить при помощи денег и узнаваемого бренда. Но рынок довольно быстро доказал обратное.

Главным символом провала стал Hyenas — самый дорогой проект в истории SEGA, который отменили ещё до релиза. Иронично, что игру продвигали как потенциальный крупный сервисный хит, а в итоге она стала примером того, насколько рискованной оказалась сама гонка за трендами. На фоне растущих затрат и перенасыщения рынка многие подобные проекты либо закрываются через несколько месяцев, либо вообще не доходят до запуска.

Теперь SEGA явно меняет курс. Судя по финансовым отчётам и комментариям компании, издатель больше не собирается слепо вкладываться в модель «ещё одного Fortnite». И, честно говоря, это выглядит скорее как здравый шаг, чем поражение. Индустрия уже устала от бесконечных сервисов, требующих ежедневного онлайна и боевых пропусков.

При этом компания не отказывается от крупных проектов полностью. В разработке всё ещё остаются перезапуски Crazy Taxi и Jet Set Radio, хотя фанаты опасаются, что следы старой live-service стратегии всё ещё могут повлиять на их структуру.

Именно это сейчас выглядит главным вопросом для SEGA: сможет ли компания вернуться к тому, за что её когда-то любили — ярким и самобытным играм, — или же даже после отказа от «Super Game» тень сервисной модели продолжит висеть над её будущими релизами.