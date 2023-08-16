ЗБТ многопользовательского шутера Hyenas пройдёт на ПК с 31 августа по 11 сентября. Представлен новый трейлер ©

Издатель SEGA и разработчик Creative Assembly проведут закрытое бета-тестирование многопользовательского шутера от первого лица HYENAS с 31 августа по 11 сентября на ПК, объявили компании. Также был выпущен новый геймплейный трейлер.

Пользователи могут запросить доступ к закрытому бета-тестированию через страницу HYENAS в Steam. Пользователи, участвовавшие в закрытом альфа-тестировании, автоматически получат бета-ключ 29 августа, когда закрытый бета-тест будет доступен для скачивания.

HYENAS — это многопользовательский шутер с героями. Выберите гиену, за которую будете играть, — каждая с уникальным оружием, способностями и индивидуальностью, — чтобы сформировать команду из трех человек и украсть ценный товар. Действие происходит на огромных тематических кораблях, возвращающихся на Марс с Земли, загруженных утилизированными товарами, которые ваша команда может украсть.

HYENAS выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam в 2023 году.