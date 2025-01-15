"Даже для раннего доступа слишком сыро": игроки раскритиковали свежевышедшую Hyper Light Breaker за баланс и оптимизацию

Вчера в раннем доступе Steam появился роуглайт-экшен Hyper Light Breaker — новая часть серии Hyper Light. Правда, первые отзывы от игроков оказались не самыми радужными — игра получила лишь «смешанные» оценки.
Из 904 обзоров только половина оказалась положительной. Даже те игроки, которым в целом понравилась игра, отмечают, что она пока очень сырая — причём настолько, что это бросается в глаза даже для раннего доступа.
Больше всего игроков расстроила плохая оптимизация и неудобное управление. Многие также жалуются на слишком высокую цену. А самые горячие споры разгорелись вокруг сложности — игрокам кажется, что разработчики явно перегнули палку с количеством врагов и постоянным давлением таймера.
Таймер? Тогда ну нафиг, раковая опухоль видеоигр.
Вроде как давно понятно, что ранний доступ для лохов. Да можно типа поддержать, но ждать несколько лет? И то не факт, что доделают.
Когда-то давно была такая контора - LJN и в их играх ( с учетом того, что они просто издатель ) были схожие проблемы: ужасное управление, нечестные враги, тупой таймер и ТД. Отмечу, тогда не было интернета( ну или он был не для всех ) и по этой причине их игры продавались... Но компания все равно закрылась и владелец этой конторы AVGNerd ( шучу )))
это теперь новая фишка ранний доступ,разрабам +если какие косяки в игре то это же ранний доступ+деньги за недоделанную игру+тестеры те самые которые ещё и деньги платят за то что играют в неготовый продукт.и таких фишек в 2024 году было предостаточно может пора остановится)
ну что, коллаборация со свитбейби явно пошла игре на пользу, 2-3 года делали игру и выпустили в ранний доступ нечто, вместо того что бы дать денег тестерам, кодерам отдали их компании которая "делает мир лучше"