"Даже для раннего доступа слишком сыро": игроки раскритиковали свежевышедшую Hyper Light Breaker за баланс и оптимизацию

Вчера в раннем доступе Steam появился роуглайт-экшен Hyper Light Breaker — новая часть серии Hyper Light. Правда, первые отзывы от игроков оказались не самыми радужными — игра получила лишь «смешанные» оценки.

Из 904 обзоров только половина оказалась положительной. Даже те игроки, которым в целом понравилась игра, отмечают, что она пока очень сырая — причём настолько, что это бросается в глаза даже для раннего доступа.

Больше всего игроков расстроила плохая оптимизация и неудобное управление. Многие также жалуются на слишком высокую цену. А самые горячие споры разгорелись вокруг сложности — игрокам кажется, что разработчики явно перегнули палку с количеством врагов и постоянным давлением таймера.