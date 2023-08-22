Экшен-рогалик Hyper Light Breaker появится в раннем доступе в начале 2024 года

В этот приключенческий рогалик от авторов Hyper Light Drifter вы можете играть в одиночку или с друзьями. Исследуйте разнообразные биомы, сражайтесь с опасными монстрами и экспериментируйте с разными сборками. Ваша задача — выжить в загадочных Коронах и свалить с трона всесильного Короля Бездны. Ваши успехи и достижение откроют вам доступ к новым персонажам и постоянным улучшениям.