Экшен-рогалик Hyper Light Breaker появится в раннем доступе в начале 2024 года

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Heart Machine отложили запуск раннего доступа приключенческой игры в жанре рогалик Hyper Light Breaker с ранее запланированного выпуска осенью 2023 года на начало 2024 года. Она будет доступна для ПК в Steam.
«Нам нужно немного больше времени на Hyper Light Breaker, прежде чем мы выйдем в ранний доступ», — сказал креативный директор Heart Machine Алкс Престон в видеообновлении. «Это означает, что мы перенесем дату на начало следующего, 2024 года. Мы невероятно усердно работали, чтобы добиться этого. Игра прошла такой длинный путь за такой короткий промежуток времени».
«Мы создали обширную сложную и прочную основу, воплощающую в жизнь абсурдную идею нового открытого мира для каждого прохождения. Как вы понимаете, это требует времени и усилий — не только для разработки, но и для продолжения итераций, тестирования и обеспечения единообразия. У нас есть много диких идей, которые мы хотим воплотить в игру, и это захватывающе и захватывающе, поскольку созданный нами формат и технологии открывают так много возможностей. Этот короткий толчок даст нам лучший шанс сделать первый шаг к открытой разработке в раннем доступе в следующем году».