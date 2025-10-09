Heart Machine сворачивает разработку Hyper Light Breaker и увольняет часть команды

Студия Heart Machine официально объявила о прекращении разработки roguelite-игры Hyper Light Breaker, которая находилась в раннем доступе около девяти месяцев. Проект, являвшийся духовным наследником культового Hyper Light Drifter, не смог оправдать ожиданий ни разработчиков, ни аудитории.

В заявлении студия отметила, что вместе с закрытием проекта ей пришлось расстаться с частью сотрудников. «Это было чрезвычайно трудное решение, но единственно возможное в текущих обстоятельствах», — говорится в обращении. Heart Machine подчеркнула, что на ситуацию повлияли внешние факторы: неопределённость на рынке, сокращение финансирования и корпоративные слияния, которые осложняют работу независимых команд.

Изначально студия надеялась, что Hyper Light Breaker сможет вернуть инвестиции и закрепиться на рынке, однако интерес игроков оказался недостаточным. Несмотря на то, что проект демонстрировал яркий визуальный стиль и амбициозные идеи, он не достиг стадии полноценного релиза.

Теперь команда переключается на свой новый проект — Possessor(s), который был недавно анонсирован и, по словам разработчиков, станет «новым этапом развития студии».