Hyper Light Breaker получает крупнейшее обновление и примерное окно выхода из раннего доступа

На августовской выставке Future Games Show студия Heart Machine, создатели культового инди-хита Hyper Light Drifter, представили крупное контентное обновление для своего roguelike-экшена Hyper Light Breaker. Апдейт под названием Double Down уже доступен для всех игроков в раннем доступе.

Новый трейлер, показанный на мероприятии, продемонстрировал ключевые нововведения. Игроков ждет:

Расширение игрового мира: локация «Заросли» (the Overgrowth) стала больше и разнообразнее.

локация «Заросли» (the Overgrowth) стала больше и разнообразнее. Новая Корона: в игре появился новый могущественный и ужасающий босс, который бросит вызов даже самым опытным игрокам.

Разработчики описывают обновление слоганом «больше контента для игры, больше для освоения», намекая на то, что это значительный шаг на пути к полноценному релизу.

Напомним, что Hyper Light Breaker все еще находится в раннем доступе Steam. Путь игры был непростым, но команда Heart Machine постоянно дорабатывает проект, и с каждым обновлением отзывы игроков становятся все лучше. Выход версии 1.0 запланирован на 2026 год. Апдейт Double Down — это отличная возможность для новых игроков познакомиться с игрой, а для ветеранов — вернуться и оценить свежий контент