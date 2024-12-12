Hyper Light Breaker станет доступна в раннем доступе 14 января 2025 года

После нескольких переносов Heart Machine подтвердила, что Hyper Light Breaker станет доступна в раннем доступе уже 14 января 2025 года. Новый трейлер демонстрирует ключевые элементы игры: игрокам предстоит взять на себя роль разрушителей, стремящихся восстановить цивилизацию и уничтожить Короля Бездны.

В отличие от культовой Hyper Light Drifter, новая игра представляет собой rogue-lite с открытым миром и полностью 3D-графикой. Игроки смогут настраивать своих персонажей, экспериментировать с разнообразным оружием, кататься на ховербордах и сражаться с могущественными боссами, известными как Короны.

В раннем доступе будет представлен основной контент, включая кооператив для трех игроков, широкий выбор оружия, улучшений и скинов. Финальная версия игры обещает добавить завершенный сюжет, полноценных NPC с анимацией, весь игровой саундтрек и улучшенную производительность.

Цена игры может вырасти в процессе раннего доступа, а также при выходе финальной версии. Hyper Light Breaker станет важным шагом в эволюции серии, сохраняя дух оригинала и предлагая свежий игровой опыт.