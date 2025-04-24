Первое крупное обновление - Buried Below для Hyper Light Breaker выйдет 29 апреля

Разработчик Heart Machine не так давно выпустил в раннем доступе Hyper Light Breaker, а

теперь официально объявлено, что первое крупное обновление, Buried Below, выйдет 29 апреля 2025 года.

В игру будет добавлен новый разрушитель по имени Рондо, который получит новый SyCom с двумя навыками, новую корону под названием Утроба, два новых оружия ближнего боя и новые среды для бега, например, пещеры.

Остальные основные изменения — это обновления для комфортной игры и существенные изменения в структуре бега. В пресс-релизе Heart Machine называет это «самым значительным обновлением функций с полной переработкой структуры бега игры».

Теперь игроки будут иметь одну жизнь за забег, терять предметы в инвентаре и сбрасывать Overgrowth, когда они умирают. Разработчик говорит, что это изменение позволит команде «лучше настроить сложность и сделать игру более легкой для вхождения, но более сложной для освоения».

Наряду с этим изменением появилось несколько новых игровых циклов, в том числе добавление дополнительных способов покинуть Overgrowth, переход SyComs на более классовую систему с переработанной настройкой персонажей, а также оптимизация торговцев и инвентаря игроков.

Последний важный аспект обновления — улучшенный путь адаптации. После выхода обновления новички попадут в обучающее руководство, которое проведет их через основные механики игры и объяснит несколько ключевых аспектов, которые им нужно знать о Hyper Light Breaker. Heart Machine надеется, что это новое обучающее руководство будет полезно новичкам и даже вернувшимся игрокам, которые просто хотят освежить в памяти основы.

В рамках нового обновления Heart Machine предоставляет ключи к игре Wccftech 20 для раздачи, которая начнется в среду, 7 мая 2025 года, через неделю после выхода обновления.