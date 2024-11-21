Студия Heart Machine столкнулась с сокращениями, но разработка Hyper Light Breaker продолжается по плану

Не всё гладко у создателей Solar Ash и Hyper Light Drifter — студия Heart Machine объявила о сокращении части команды. Впрочем, разработчики постарались смягчить удар и пообещали уволенным сотрудникам несколько месяцев медицинской страховки и достойное выходное пособие.

За бывшими коллегами также сохранят все права на доходы от прошлых проектов, да и в титрах будущих игр их имена тоже останутся. А вот над своими проектами студия продолжит работать как ни в чём не бывало — это касается и кооперативного экшена Hyper Light Breaker во вселенной Drifter, и сайд-скроллера Possessor(s).

Релиз Hyper Light Breaker в раннем доступе всё так же намечен на 2025 год. Кстати, в студии особо подчеркнули, что несмотря на все сложности, команда с оптимизмом смотрит в будущее и благодарна фанатам за поддержку в эти непростые времена.