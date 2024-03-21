В новом геймлейном ролике Hyper Light Breaker показали сражения и исследования

В раннем доступе появилась новая пре-альфа-версия игры Hyper Light Breaker от Heart Machine, предоставленная Game Informer. Основное внимание уделяется сражениям с различными врагами, но также показано и много исследований.

В роли Разрушителей игроки выполняют миссию по уничтожению Короля Бездны, но чтобы добраться до него, нужно отправиться в биомы и победить боссов, чтобы активировать маяки. Обычные враги могут быть хитрыми, в том числе дальнобойные, которые занимают высокие позиции, в то время как другие отряды атакуют вблизи. К счастью, вы можете плавно переходить от меча, двойных кинжалов и другого оружия ближнего боя к оружию дальнего боя.

Хотя передвижение не такое быстрое, как в Solar Ash, дизайн ориентирован на сражения в закрытых помещениях, как в Hyper Light Drifter. Интересно, что наряду с обычным рывком есть боевой рывок, позволяющий сократить дистанцию до врагов. Первый больше подходит для уклонения, а второй - для продолжения атаки на врагов. Стоит отметить, что в игре присутствует урон от падения, поэтому планер просто необходим.

Hyper Light Breaker выходит в ранний доступ на PC этим летом.