В новом трейлере экшен-рогалика Hyper Light Breaker показали разнообразие открытого мира ©

Ожидаемая игра от разработчиков из студии Heart Machine, которые успели подарить игрокам Solar Ash и Hyper Light Drifter, обзавелась новым трейлером. В новом ролике Hyper Light Breaker создатели проекта решили показать огромное разнообразие открытого мира, области в котором будут отличаться климатом, ландшафтом и конечно же противниками.

Экшен-рогалик Hyper Light Breaker открывает перед игроками внушительных размеров мир с разными биомами, монстрами и испытаниями. По словам разработчиков, игроков ждет действительно большой мир, который будет постоянно меняться. Он предложит уникальные локации, созданные вручную командой студии вместе с дополняющими элементами. Отправиться исследовать его можно будет, как в одиночку, так и в компании друзей.

Hyper Light Breaker обещает выйти до конца 2023 года на ПК в рамках раннего доступа Steam. Позднее рогалик может добраться и до консолей.