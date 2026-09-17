Из Heart Machine уволили почти всех сотрудников после отмены игры - создатели Hyper Light Drifter пытаются выжить

Heart Machine, известная по Hyper Light Drifter, Solar Ash, Possessor(s) и Hyper Light Breaker, столкнулась с серьёзными проблемами после отмены неанонсированного проекта. Основатель студии Алекс Престон сообщил, что издатель, финансировавший разработку, на этой неделе решил прекратить работу над игрой. В результате компании пришлось уволить почти всех сотрудников.

По словам Престона, отменённый проект был ключевым источником дохода Heart Machine. Других ближайших проектов или дополнительных средств у студии не оказалось, поэтому сокращения стали вынужденной мерой. Основатель признался, что пока не знает, каким образом компании удастся продолжить работу и пережить кризис.

При этом Heart Machine намерена поддержать уволенных сотрудников. Студия обещает помочь им с поиском новой работы и призывает представителей индустрии сообщать о подходящих вакансиях, чтобы передавать информацию бывшим коллегам.

Ситуация особенно примечательна на фоне непростого положения самой студии. После успеха Hyper Light Drifter Heart Machine выпустила Solar Ash и Possessor(s), а Hyper Light Breaker вышла в ранний доступ и продолжает развиваться. Однако существующие проекты, судя по словам Престона, не обеспечивают компании необходимой финансовой стабильности.

Основатель Heart Machine также поблагодарил сотрудников, сообщество и поклонников студии за поддержку. При этом он подчеркнул, что команда продолжит искать возможность сохранить компанию, пока для этого остаются ресурсы.

Таким образом, отмена всего одной игры фактически поставила Heart Machine на грань закрытия. Каким будет дальнейшее будущее создателей Hyper Light Drifter, пока неизвестно.