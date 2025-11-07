Разработчики "Русов не против Ящерок" анонсировали продолжение - "Гиперборея: Хорнизоляция"

Российская студия Hue Axis Entertainment официально анонсировала разработку новой игры под названием "Гиперборея: Хорнизоляция". Проект представляет собой остросюжетное приключение с элементами жанра "Три в ряд" и романтической составляющей, действие которого разворачивается в альтернативной реальности, напоминающей наши дни.

Сюжет игры переносит игрока в 2020 год. В мире бушует опасный вирус, в распространении которого общество винит расу ящеров. Главный герой, житель обычной хрущевки, обнаруживает у себя капсулу с живой представительницей рептилоидов. Решив укрыть ее, он неожиданно для себя оказывается в центре запутанной истории, где переплетаются дружба, романтические отношения с самыми разными персонажами и расследование глобального заговора.

По словам разработчиков, игроку предстоит распутать клубок интриг и выяснить, что за эпидемией стоит не ящерский заговор, а иные силы. Это открытие навсегда изменит жизнь протагониста, превратив ее в хаос.

В настоящее время ведется активная работа над проектом: пишется сюжет, создаются арты и разрабатывается игровая механика. Ознакомиться с первыми деталями и добавить "Гиперборея: Хорнизоляция" в список желаемого можно на официальной странице игры в Steam.