Hypercharge: Unboxed собрала 50 тысяч вишлистов в PlayStation Store за две с половиной недели

В конце марта британская инди-студия Digital Cybercherries представила PlayStation-версию шутера об игрушечных человечках Hypercharge: Unboxed. Разработчики похвастались, что анонс вызвал немалый интерес у аудитории.

По словам студии, уже через неделю после анонса на счету Hypercharge: Unboxed было 30 тысяч вишлистов в PlayStation Store, а по итогам двух недель и четырех дней количество вишлистов превысило 50 тысяч.

В своем LinkedIn-аккаунте директор по маркетингу Digital Cybercherries Джо Хенсон (Joe Henson) рассказал, что сейчас в штате студии насчитывается всего пять человек. Разработчики издают Hypercharge: Unboxed на PlayStation самостоятельно и получили вишлисты полностью органически.

По мнению Хенсона, Hypercharge: Unboxed смогла привлечь к себе внимание аудитории благодаря игре на чувстве ностальгии.

Напомним, Hypercharge: Unboxed вышла на ПК еще в 2017 году. Спустя три года она появилась на Nintendo Switch, а в 2024 году добралась и до Xbox. Точная дата релиза на PlayStation пока неизвестна, но ожидается, что игра дебютирует на консолях Sony в течение года.