Необычный файтинг с боями за пределами арены HYPERFIGHT 2 вышел в раннем доступе Steam

Студия joh представила релизный трейлер HYPERFIGHT 2 — динамичного двухмерного файтинга с необычной боевой системой, в которой привычную полоску здоровья заменяет специальная шкала. Игра уже доступна в раннем доступе Steam.

Главная особенность HYPERFIGHT 2 заключается в нестандартных условиях победы. Вместо постепенного уменьшения здоровья противника игрокам необходимо полностью заполнить собственную шкалу или выбить соперника за пределы арены.

При этом шкала используется не только для определения победителя, но и для выполнения специальных приемов. Каждое применение мощной способности заставляет выбирать между немедленным преимуществом в бою и приближением к победе, создавая необычный баланс риска и награды.

Разработчики делают ставку на стремительные поединки, точный расчет действий и умение предугадывать движения противника. Благодаря альтернативным условиям победы даже короткое столкновение может неожиданно изменить исход сражения.

Новый трейлер демонстрирует динамичные схватки, специальные атаки и основные особенности боевой системы, отличающие продолжение от традиционных представителей жанра.