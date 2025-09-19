Team Reptile анонсировала Hyperfunk - экстремальную игру с трюками и граффити в ярком будущем для консолей и ПК

Студия Team Reptile, стоящая за игрой Cyberfunk Bomb Rush, вдохновлённой Jet Set Radio, только что представила свою следующую игру, Hyperfunk, которая, похоже, станет ещё одной динамичной, музыкальной и ориентированной на комбо-игры игрой.

Из трейлера ясно, что Team Reptile работает над дальнейшим совершенствованием того, что было в Bomb Rush Cyberfunk, вновь сосредоточившись на плавных движениях и геймплее, основанном на трюках. Будет интересно посмотреть, как Hyperfunk будет развиваться по сравнению с предыдущими работами студи.

Hyperfunk — Экстремальная игра с трюками и граффити, в которой чем выше ваш счёт за комбо, тем быстрее вы можете разогнаться. Следите за историей команды MACH10 и соревнуйтесь с другими командами в динамичных битвах стилей или общайтесь с друзьями онлайн .

Ключевые особенности

В режиме Dynamic Style Wars команды могут захватывать территории и соревноваться с другими командами.

Бросьте вызов другим командам в граффити-битве, где вы будете соревноваться в реальном времени: кто лучше всех разнесет улицы, уйдет от полиции и захватит территорию.

Стратегически используйте четыре разных типа граффити, чтобы поразить своих противников. Теги < Броски < Части < Блокбастеры.

Свободно перемещайтесь по городу, чтобы расширять свою команду, находить музыкальные треки и открывать другие стили передвижения.

Встречайтесь со случайными онлайн-игроками в Hyper или общайтесь с друзьями онлайн на улицах.

Игра выйдет на ПК и консолях, но на данный момент дата и время релиза не были объявлены.