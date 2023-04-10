Олдскульный научно-фантастический хоррор-шутер Hyperviolent вышел для ПК в рамках раннего доступа ©

Издательство Fulqrum Publishing и Terminist Arcade сообщили, что Hyperviolent , невероятно жестокий шутер от первого лица в стиле ретро, вышел в раннем доступе в Steam, Epic Games Store и GOG.com.

Вдохновленная классическими шутерами 90-х на основе спрайтов, Hyperviolent отправляет игроков в удаленную шахтерскую колонию на астероиде, где древнее зло пробуждается чрезмерной жаждой власти человека. Используя обширный набор оружия, игроки должны подавлять свою внутреннюю агрессию; взрывая и прорубая себе путь через полчища чудовищных врагов, когда они разгадывают пропитанную кровью тайну космического ужаса.

Почти бесконечные комбинации оружия и ближнего боя побуждают игроков поднять свою НАСИЛИЕ на новый уровень, однако бережное управление ресурсами и зоркий глаз являются ключом к выживанию, поскольку враги могут — и будут — устраивать засаду, когда они меньше всего этого ожидают.

При запуске раннего доступа игроки могут испытать первые пять уровней, наполненных напряженным научно-фантастическим хоррором; сразитесь с десятью различными типами врагов и двумя сложными битвами с боссами в жестоком бою от первого лица, используя 12 различных видов оружия. По мере продвижения кампании раннего доступа однопользовательская игра Hyperviolent будет расширяться, добавляя совершенно новые игровые возможности, а после полного выпуска игра представит поддержку многопользовательской игры наряду с различными захватывающими игровыми режимами.