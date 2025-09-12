Вдохновленная серией SSX аркадная игра о сноубординге HYPERYuki: Snowboard Syndicate выйдет на консолях и ПК

Издатель Acclaim и разработчик RKGK / Rakugaki Wabisabi Games анонсировали HYPERYuki: Snowboard Syndicate, аркадную сноубордическую игру, вдохновленную культовыми проектами 90-х, такими как SSX и Coolboarders. Релиз запланирован для ПК через Steam и консолей в 2026 году.

Игра предлагает высокоскоростной геймплей с насыщенной системой трюков и ретро-футуристической эстетикой Y2K. Игрокам предстоит покорять восемь трасс, полных рейлов, рамп и других элементов для выполнения эффектных комбинаций, сопровождаемых энергичным саундтреком с участием YMCK, Trasto NueveVidas и композитора серий Tekken и Ace Combat Юсуке Ямаучи.

HYPERYuki: Snowboard Syndicate предложит три режима: Challenge, где нужно выполнять задания на уровнях для прогресса; Race — гонки против NPC или друзей; и Chill — расслабленное катание по бесконечным трассам с видом на ретро-пейзажи. Многопользовательский режим поддерживает игру на диване и онлайн, с таблицами лидеров для соревнований.

На старте доступны четыре персонажа, еще восемь открываются по мере прохождения. Игроки смогут кастомизировать гонщиков, выбирая сноуборды, куртки, ботинки и головные уборы.