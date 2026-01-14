Анонсирована HYPNOS - сюрреалистическая адвенчура про мегаструктуру снов

Студия Redlock Studio представила HYPNOS — приключенческую игру от первого лица с упором на исследование и нелинейный сюжет. Проект выйдет в 2026 году на ПК (Steam) и неназванных консолях.

Действие HYPNOS разворачивается в странной мегаструктуре, существующей на границе Сновидений. Игроки окажутся в Безымянном городе — месте, где привычные законы реальности не работают, а пространство постоянно меняется. Путь ведёт к Святой горе Кадат, обители богов согласно местной мифологии.

В центре истории — странник Хорон, которого преследуют тени прошлого. Он ищет безликого мальчика из своих снов и пытается распутать собственную судьбу. По мере продвижения герою предстоит:

раскрывать тайны Безымянного города;

сталкиваться с Монархами , правящими отдалёнными регионами мира;

, правящими отдалёнными регионами мира; переходить грань между неведением и истиной.

Разработчики делают ставку на свободное исследование полуоткрытого мира. Игрок сам выбирает маршрут, взаимодействует с окружением и буквально меняет материю снов. Важную роль играют разветвлённые диалоги и выборы, влияющие на персонажей и приводящие к альтернативным финалам. Мир HYPNOS многослоен — по мере прохождения открываются новые уровни реальности и скрытые аспекты происходящего.