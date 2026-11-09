Hypnos вышла из раннего доступа - путешествие по лавкрафтианскому Городу Безымянных

Студия Redlock Studio выпустила приключенческую игру Hypnos в версии 1.0. После пяти месяцев раннего доступа проект получил завершённую сюжетную кампанию, дополнительные области для исследования и новые истории второстепенных персонажей. Финальная версия также включает семь глав и четыре альтернативные концовки, зависящие от решений игрока.

Действие разворачивается на границе Снов, в огромной лавкрафтианской мегаструктуре. Главный герой Хорон отправляется в Город Безымянных на поиски загадочного мальчика, который преследует его в сновидениях. Путь ведёт к Священной горе Кадат, а исследование сюрреалистичных пространств постепенно раскрывает тайны мира и судьбу самого путешественника.

Игрокам предстоит общаться с необычными обитателями, принимать решения, влияющие на развитие событий, и взаимодействовать с материей сновидений, изменяя окружающую реальность.

Hypnos уже доступна на ПК в Steam и GOG. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланированы на конец 2026 года.