Hyrule Warriors: Age of Calamity - Definitive Edition выйдет 25 февраля 2027 года на Nintendo Switch 2

Nintendo анонсировала Hyrule Warriors: Age of Calamity – Definitive Edition для Nintendo Switch 2. Обновлённая версия спин-оффа The Legend of Zelda выйдет 25 февраля 2027 года и получит улучшенную производительность, повышенное разрешение и несколько новых возможностей.

В Definitive Edition игра будет работать при 60 кадрах в секунду, а в сражениях одновременно появится больше врагов. В состав издания также войдёт весь контент Expansion Pass, выпущенный для оригинальной версии. Кроме того, разработчики добавят новый Calamity Mode — уровень сложности для тех, кто хочет сразиться с наиболее сильными противниками Хайрула.

Владельцы Hyrule Warriors: Age of Calamity на Nintendo Switch смогут приобрести версию для Nintendo Switch 2 со скидкой через eShop. Сохранения оригинальной игры также можно будет перенести в Definitive Edition. Предзаказы откроются позже сегодня.

Оригинальная Hyrule Warriors: Age of Calamity вышла в ноябре 2020 года и рассказывает о событиях, предшествующих The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игра посвящена попытке героев предотвратить Великое бедствие, которое впоследствии определило судьбу Хайрула. В ней также появились многие знакомые персонажи из Breath of the Wild, включая доступных для управления героев.