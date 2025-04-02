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Hyrule Warriors: Age of Imprisonment TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
8 1 оценка

Анонсирована новая игра во вселенной The Legend of Zelda - Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

butcher69 butcher69

На Nintendo Switch 2 Direct была анонсирована новая игра во вселенной The Legend of Zelda – Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Это экшен в стиле Dynasty Warriors, сюжет которого напрямую ведёт к событиям Tears of the Kingdom.

Игрокам предстоит пережить Войну за заточение, следуя за Зельдой, отправившейся в прошлое. В игре появятся и другие обладатели Тайных камней – персонажи, мелькавшие в флэшбэках Tears of the Kingdom. Теперь они смогут продемонстрировать свои боевые способности.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment выйдет на Nintendo Switch 2 зимой 2025 года.

-10
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Unicorling

Раньше каждая новая часть зельды, была совершенно новой игры, а это какие то перелицовки ботвы сплошные

2
PolGhost

Это спин-офф серия игр, которые за основу взяли механику серии Dynasty Warriors. Их не надо рассматривать как полноценные игры серии. Хотя сюжетно и завязаны

Глянь например Echoes of Wisdom прошлогоднюю. Визуально, похожа на ремейк Link's Awakening, но геймплейно и вообще структурно, совершенно другая игра. Так что, серия не растеряла "уникальность" в каждой игре основного цикла

1
mongol312

боже, это тот же Age of Calamity, опять?

0
StarlaX

Ну типо продолжение

0
hpi

Предыстория тирс оф кингдом.

0
PolGhost

От серии Hyrule Warriors ожидать не Hyrule Warriors, как от серии Dynasty Warriors ожидать не Dynasty Warriors

0
mongol312 PolGhost

ну ведь можно было сделать прекрасную ДЛС к ботве вместо этой богопротивной Calamity. Так нет, они опять делают эту же дичь уже с Теркой.

0
PolGhost mongol312

Ну так игра Hyrule Warriors была ещё до БОТВы. А на саму БОТВу дополнений итак хватает

0
Евгений Кондратенко

Ну хоть производительность с новой консолью вырастет, ибо играть в Age of calamity на обычном свиче это рил боль. В конце игры при касте мощных заклинаний FPS там реально падает до однозначных чисел. Но мне игра вкатила и я её прошел на обе концовки. 60 часов помоему потратил. Притом что вся игра на инглише.

0
jax baron

кои с омега форс - выродки конечно, норм династию сделать и самураи 6 выпустить не могут, а на подсосе нинтенда аж бегом бегут ( а прибыль всё ровно с них мизерная)

0
POMIDOR_DONT

ждем порт на пк

0
Рикочико

Ачивки бы ещё добавила Нинтендо.

0