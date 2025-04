На Nintendo Switch 2 Direct была анонсирована новая игра во вселенной The Legend of Zelda – Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Это экшен в стиле Dynasty Warriors, сюжет которого напрямую ведёт к событиям Tears of the Kingdom.

Игрокам предстоит пережить Войну за заточение, следуя за Зельдой, отправившейся в прошлое. В игре появятся и другие обладатели Тайных камней – персонажи, мелькавшие в флэшбэках Tears of the Kingdom. Теперь они смогут продемонстрировать свои боевые способности.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment выйдет на Nintendo Switch 2 зимой 2025 года.