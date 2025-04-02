На Nintendo Switch 2 Direct была анонсирована новая игра во вселенной The Legend of Zelda – Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Это экшен в стиле Dynasty Warriors, сюжет которого напрямую ведёт к событиям Tears of the Kingdom.
Игрокам предстоит пережить Войну за заточение, следуя за Зельдой, отправившейся в прошлое. В игре появятся и другие обладатели Тайных камней – персонажи, мелькавшие в флэшбэках Tears of the Kingdom. Теперь они смогут продемонстрировать свои боевые способности.
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment выйдет на Nintendo Switch 2 зимой 2025 года.
Раньше каждая новая часть зельды, была совершенно новой игры, а это какие то перелицовки ботвы сплошные
Это спин-офф серия игр, которые за основу взяли механику серии Dynasty Warriors. Их не надо рассматривать как полноценные игры серии. Хотя сюжетно и завязаны
Глянь например Echoes of Wisdom прошлогоднюю. Визуально, похожа на ремейк Link's Awakening, но геймплейно и вообще структурно, совершенно другая игра. Так что, серия не растеряла "уникальность" в каждой игре основного цикла
боже, это тот же Age of Calamity, опять?
Ну типо продолжение
Предыстория тирс оф кингдом.
От серии Hyrule Warriors ожидать не Hyrule Warriors, как от серии Dynasty Warriors ожидать не Dynasty Warriors
ну ведь можно было сделать прекрасную ДЛС к ботве вместо этой богопротивной Calamity. Так нет, они опять делают эту же дичь уже с Теркой.
Ну так игра Hyrule Warriors была ещё до БОТВы. А на саму БОТВу дополнений итак хватает
Ну хоть производительность с новой консолью вырастет, ибо играть в Age of calamity на обычном свиче это рил боль. В конце игры при касте мощных заклинаний FPS там реально падает до однозначных чисел. Но мне игра вкатила и я её прошел на обе концовки. 60 часов помоему потратил. Притом что вся игра на инглише.
кои с омега форс - выродки конечно, норм династию сделать и самураи 6 выпустить не могут, а на подсосе нинтенда аж бегом бегут ( а прибыль всё ровно с них мизерная)
ждем порт на пк
Ачивки бы ещё добавила Нинтендо.