Фанаты возмущены английским переводом Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, где Линк и Зельда названы просто друзьями

Поклонники серии The Legend of Zelda возмущены очередным спорным решением локализаторов. В недавно вышедшей игре Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, которая раскрывает "нерассказанную историю" Tears of the Kingdom, английский перевод вольно интерпретировал отношения между Линком и Зельдой, вызвав бурю негодования в сообществе.

История разгорелась вокруг описания задания "Learning the Blade", которое представляет собой запись в дневнике персонажа Леналии. В нем говорится, что Зельда, по ее словам, научилась фехтованию, "следуя примеру рыцаря - и друга - из своего времени". Уже эта формулировка, по мнению фанатов, звучит подозрительно и намеренно умаляет истинную природу их связи.

Однако главные претензии возникли после сравнения с оригинальным японским текстом. В нем Линк описан как "Мидзикана киси". Как поясняют знающие язык игроки, этот термин куда более многогранен и означает "близкий/находящийся рядом рыцарь". Он описывает человека, с которым у Зельды очень тесная связь, будь то член семьи, лучший друг или даже романтический партнер.

Это не первый случай, когда разница между японским оригиналом и английским переводом вызывает споры в игровом сообществе. Ситуация с Hyrule Warriors: Age of Imprisonment вновь подняла вопрос о том, насколько вольно студии локализации могут обращаться с исходным материалом и чувствами фанатов.