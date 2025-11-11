Фанаты возмущены английским переводом Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, где Линк и Зельда названы просто друзьями

Поклонники серии The Legend of Zelda возмущены очередным спорным решением локализаторов. В недавно вышедшей игре Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, которая раскрывает "нерассказанную историю" Tears of the Kingdom, английский перевод вольно интерпретировал отношения между Линком и Зельдой, вызвав бурю негодования в сообществе.
История разгорелась вокруг описания задания "Learning the Blade", которое представляет собой запись в дневнике персонажа Леналии. В нем говорится, что Зельда, по ее словам, научилась фехтованию, "следуя примеру рыцаря - и друга - из своего времени". Уже эта формулировка, по мнению фанатов, звучит подозрительно и намеренно умаляет истинную природу их связи.
Однако главные претензии возникли после сравнения с оригинальным японским текстом. В нем Линк описан как "Мидзикана киси". Как поясняют знающие язык игроки, этот термин куда более многогранен и означает "близкий/находящийся рядом рыцарь". Он описывает человека, с которым у Зельды очень тесная связь, будь то член семьи, лучший друг или даже романтический партнер.
Это не первый случай, когда разница между японским оригиналом и английским переводом вызывает споры в игровом сообществе. Ситуация с Hyrule Warriors: Age of Imprisonment вновь подняла вопрос о том, насколько вольно студии локализации могут обращаться с исходным материалом и чувствами фанатов.
У них хоть в какой то игре серии были хоть намеки на романтику? В ботве так линк вообще рыбу шпилил
Рыбоеб получается?
Линк и Мифа имели близость? Хех, чет ты выдумываешь. Есть инфа, что Мифа оберегала Линка с детства и лечила его, так как она взрослела значительно быстрее. Она испытывала к нему сильную симпатию, но ввиду неразговорчивости Линка есть сомнения в его ответных чувствах.
Их отношения куда ближе чем друзья. Что бы это знать надо достаточно не скипать диалоги и видосы. А вот с зельдой у них чисто рабочие отношения, мб лин и чистил свой мастер меч на зельду за кадром, но она в нем видела лишь гвардейца. Я не во все зельды играл, но в какие играл там даже никапли намека не было что они друзья, не говоря уж влюблености одно из них
Не рыцарь френдзоны, а самый преданный рыцарь френдзоны?
Назвали другом. Но можно интерпритировать как член семьи, друг, партнер. Кто виноват что в японии настолько скудная речь, что одно слово означает милиард смыслов? Выбрали одно из милиарда, но кто то ущемился, что выбрали не тот вариант, который этот фанат желал)
Дак к нему там рыба икринки метала в последней итерации, а с Зельдой там вообще по нулям, там что все в тему.
А что они там детей делают? Пришлите скрины пожалуйста.