История создания Hyrule Warriors: Age of Imprisonment раскрыта продюсерами

Продюсеры Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Ёсуке Хаяси и Рёта Мацусита, недавно раскрыли детали создания игры. Вопреки ожиданиям, именно Koei Tecmo проявила инициативу, а не Nintendo, сообщают японские СМИ.
В интервью 4Gamer, перевод которого опубликовало Nintendo Everything, Хаяси рассказал, что после выхода Tears of the Kingdom у него возникло ощущение, что игра «подталкивает создать Warriors, действие которой происходит во время Войны изгнания». Он тут же обсудил идею с Мацуситой: «Давайте сделаем это!», и они сразу набросали план на бумаге.
Мацусита добавил, что некоторые элементы игры он уже планировал заранее: ««Семена» Warriors были разбросаны повсюду». Продюсер The Legend of Zelda, Эйдзи Аонума, подтвердил, что Nintendo внимательно следила за процессом создания и предложила подождать реакции Koei Tecmo. В итоге студия сама вышла на связь и инициировала разработку проекта.
Таким образом, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment возникла благодаря синергии идей команды Nintendo и инициативе Koei Tecmo, сочетая богатый мир Zelda с динамикой серии Warriors. Игроков ждет знакомая механика боев и новая история, погружающая в события Войны изгнания.