Кооперативный экшен Hyrule Warriors: Age of Imprisonment станет доступен на Switch 2 в начале ноября

Осенью Nintendo Switch 2 готовит игрокам новый эксклюзив: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment выйдет 6 ноября и предложит массу новых возможностей для фанатов серии. В последнем трейлере разработчики продемонстрировали уникальные устройства Zonai, позволяющие сбивать врагов с ног, подбрасывать их в воздух с помощью вентиляторов или поражать током с разрушительным эффектом.

Игровой процесс дополнен Sync Strike, который позволяет двум персонажам выполнять совместную атаку с впечатляющими визуальными эффектами и огромным уроном. Это добавляет стратегии и зрелищности в боевые сцены, делая каждую комбинацию ощущением настоящего командного действия.

Кроме того, Nintendo подтвердила кооперативный режим с разделенным экраном, а также поддержку Game Share, что позволяет игрокам Switch 1 присоединяться к приключениям. Игроки смогут сражаться плечом к плечу, исследовать мир и использовать возможности команды для победы над врагами.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment также будет представлена на Tokyo Game Show 2025 с 25 по 28 сентября, где фанаты смогут увидеть новые детали и впечатляющие демонстрации геймплея. Эта игра обещает стать ярким событием для Switch 2, объединяя любимую вселенную Зельды с динамичным боевым экшеном и стратегическими возможностями для кооперативного прохождения.