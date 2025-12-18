Мрак сгущается над Хайрулом: Hyrule Warriors: Age of Imprisonment получила масштабный патч 1.0.3

Nintendo и Koei Tecmo выпустили крупное бесплатное обновление 1.0.3 для Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, заметно расширившее контент и повысившее сложность игры. Патч ориентирован прежде всего на опытных игроков, уже прошедших сюжет и ищущих новый вызов.

Главным нововведением стала система «Фантомный Ганон». В уже завершённых битвах часть противников теперь может превращаться в Жестоких врагов или Порождения Мрака. Их появление делает сражения непредсказуемыми, а победа над Фантомным Ганоном приносит увеличенное количество Чистой зонаитовой стали.

В игру также добавлен новый уровень сложности «Запретный», превосходящий режим «Очень сложный». Он предназначен для тех, кто хочет испытать пределы своих навыков и получить эксклюзивные награды за прохождение миссий.

После финала сюжета карта Хайрула пополнилась новыми испытаниями и заданиями, включая усиленных лизальфосов и чу-чу. Загадочный Конструкт получил дополнительные уникальные умения для всех типов оружия, а арсенал расширился «Запретным Клинком» — одноручным мечом, заражённым Мраком.

Помимо контента, патч исправляет ряд ошибок и улучшает общее качество игры, включая проблемы со звуками атак второго игрока в режиме разделённого экрана. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment доступна на Nintendo Switch 2, а обновление 1.0.3 заметно повышает её реиграбельность.