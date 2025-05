Новая глава в истории Хайрула: свежий геймплей Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Nintendo представила новое видео Creator’s Voice, в котором раскрыты свежие детали экшена Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Это продолжение мусу-спин-оффа по мотивам Tears of the Kingdom, создаваемое в сотрудничестве с Koei Tecmo. Игра выйдет зимой этого года эксклюзивно для Nintendo Switch 2.

В ролике появились продюсер Рёта Мацухита и глава студии AAA Games Йосуке Хаяси, поделившиеся закулисной информацией и геймплейными фрагментами. По их словам, новый проект не только расширяет сюжетную вселенную Zelda, но и раскрывает важные события, предшествующие Tears of the Kingdom.

Разработчики акцентируют внимание на улучшенной технической стороне: благодаря возможностям Switch 2 игра получила более высокую частоту кадров, что особенно важно для динамичного боевого геймплея. Также в видео показаны свежие сцены сражений, новые враги и элементы управления армиями в духе классических Warriors-игр.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment обещает стать значимым дополнением к лору вселенной Zelda и одним из первых ярких релизов на новой консоли. Точная дата выхода пока неизвестна.