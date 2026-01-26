Тираж Hyrule Warriors: Age of Imprisonment достиг более одного миллиона копий

С момента выхода в ноябре прошлого года Hyrule Warriors: Age of Imprisonment быстро завоевала репутацию одного из лучших эксклюзивных проектов для Switch 2. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее продажи оказались достаточно хорошими.

В своем финансовом отчете за третий квартал 2025 финансового года Koei Tecmo сообщила, что глобальные продажи Hyrule Warriors: Age of Imprisonment достигли более миллиона копий.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment — это третья часть подсерии слэшеров типа musou, являющихся спин-оффами к серии The Legend of Zelda. Игра, сюжет которой разворачивается до событий The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, разработана командой AAA Games Studio, принадлежащей Koei Tecmo, в сотрудничестве с Nintendo.

Напомним, что в декабре игра получила дополнительный контент в виде бесплатно обновлений.