В следующей части Zelda могут появиться элементы из спин-оффа Hyrule Warriors

Около месяца назад для Nintendo Switch 2 вышла игра Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Эйдзи Аонума, продюсер серии The Legend of Zelda, в интервью японскому сайту 4Gamer сообщил, что в новой Zelda могут появиться некоторые элементы спин-оффа.

По его словам, сотрудничество с Koei Tecmo было настолько плодотворным, что полученный опыт может найти отражение в следующем крупном проекте во вселенной Zelda.

«Hyrule Warriors: Age of Imprisonment — первая игра из серии Zelda для Nintendo Switch 2. Честно говоря, мы хотели быть первыми, кто выпустит такую игру. Несмотря на это, вдохновение, которое мы получили благодаря сотрудничеству с Koei Tecmo, может отразиться в следующей части Zelda, которую мы создадим. Когда вы будете играть в Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, мы надеемся, что вы сможете представить себе эти возможности и с нетерпением будете ждать нашу следующую Zelda», — сказал он.

Он не стал конкретизировать, поэтому можно только гадать, что он имел в виду: более динамичный геймплей, возможность переключаться между персонажами или что-то еще. Скорее всего, ответ мы узнаем не раньше, чем через несколько лет, ведь последняя крупная часть The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom вышла два года назад. Годом ранее вышла небольшая игра под названием The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, в которой главной героиней была сама принцесса.

Хотя в ближайшее время выхода новой части Zelda не предвидится, фанаты могут порадоваться хотя бы предстоящему фильму, премьера которого запланирована на май 2027 года.