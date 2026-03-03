$100 000 для создателей: Hytale запускает масштабный конкурс моддеров

Hytale, ролевая песочница от Hypixel Studios, объявила о старте крупного конкурса моддинга совместно с CurseForge. Призовой фонд инициативы «Hytale New Worlds Modding Contest» составит 100 000 долларов.

Организаторы наградят 65 победителей в трёх основных категориях: WorldGen V2, NPCs и Experiences. В каждой из них разыграют по 27 000 долларов: за первое место предусмотрено 10 000, за второе — 7 500, за третье — 2 500, а участники с четвёртого по десятое место получат по 1 000 долларов.

Дополнительно учреждены специальные награды. Пять победителей в номинации Community Favorites, выбранных голосованием игроков, получат по 2 000 долларов. Ещё 30 авторов смогут рассчитывать на по 300 долларов в рамках «Mid Contest Drops».

Конкурс проходит на фоне активного роста проекта: с момента выхода в ранний доступ 13 января 2026 года пользователи создали более 5 000 модов, а их общее число загрузок превысило 20 миллионов. Руководство студии подчёркивает, что инвестиции в конкурс — это первый шаг к долгосрочной поддержке сообщества, которое формирует будущее Hytale.