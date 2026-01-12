Авторы Hytale ожидают более миллиона игроков в день выхода раннего доступа

Студия Hypixel Studios готовится к запуску Hytale в раннем доступе и рассчитывает на огромный наплыв игроков уже в первый день. По словам основателя студии, количество пользователей на старте может превысить один миллион человек.

Релиз ранней версии Hytale запланирован на 13 января 2026 года. Игра пережила непростую историю: ранее проект был закрыт Riot Games, однако позже его вновь выкупила Hypixel Studios и довела до релиза в формате раннего доступа. Накануне запуска разработчики уже раскрыли цену, показали 16 минут геймплея и подтвердили планы по добавлению голосового чата по близости, а также расширению мультиплеерных возможностей.

В новом сообщении в X (бывший Twitter) глава Hypixel Studios попросил игроков заранее скачать лаунчер и войти в аккаунт, чтобы снизить нагрузку на серверы в день старта. По его словам, команда ожидает более миллиона игроков уже в первый день раннего доступа. Разработчики также подтвердили, что на этапе раннего доступа игра не появится в Steam — студия решила использовать собственный лаунчер, чтобы избежать волны негативных отзывов на раннем этапе разработки.

Hytale сочетает элементы песочницы и RPG, предлагая исследовать процедурно генерируемый мир с подземельями, секретами и разнообразными существами, а также свободно изменять окружение блок за блоком. Поскольку проект выходит в раннем доступе, разработчики предупреждают о возможных ошибках и будущих изменениях. При этом команда подчёркивает, что ключевые системы — исследование мира, динамичная боевая система и строительство — уже доведены до стабильного состояния, а инструменты для создания пользовательского контента и собственных серверов станут одной из главных особенностей игры.