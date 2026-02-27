ЧАТ ИГРЫ
Hytale 13.01.2026
Авторы Hytale поделились новыми подробностями грядущего обновления

Разработчики Hytale поделились новыми подробностями грядущего обновления, доступного пока на тестовом сервере. Глава Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм сообщил, что верстак теперь можно будет строить мгновенно, а время создания некоторых предметов существенно сократят, что ускорит игровой процесс.

Кроме того, в обновлении переработают блоки, улучшат боевые столкновения в нескольких зонах и внесут множество изменений в инструменты для моддеров, облегчая создание контента сообществом.

Авторы также исправят баги с постановкой блоков, бесконечным преследованием игрока, изменением погоды и проблемами интерфейса.

