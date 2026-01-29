Авторы Hytale ускоряют разработку: игру начнут обновлять каждую неделю до релиза

Студия Hypixel собирается заметно ускорить темпы разработки Hytale и меняет подход к обновлениям. Глава компании Саймон Коллинс-Лафламм рассказал о новой системе препатчей, которая должна помочь команде быстрее внедрять идеи и тестировать изменения.

Теперь у Hytale появится отдельная «предрелизная» ветка обновлений. Она будет получать апдейты еженедельно. В этих сборках разработчики планируют экспериментировать с новыми механиками, крупными изменениями и переработками. При этом такие версии могут быть нестабильными — это сделано намеренно, чтобы быстрее обкатывать нововведения.

Крупные релизные патчи станут выходить реже — примерно раз в месяц. В них будут объединять несколько проверенных предрелизных обновлений. По словам Коллинс-Лафламма, такой формат позволит тратить «больше времени на создание, а не на выпуск патчей».

Обычно около пяти предрелизных обновлений будут формировать один большой релизный патч. Если изменения окажутся стабильными раньше, их могут выпустить быстрее.

Разработчики также пообещали заранее предупреждать игроков о крупных обновлениях, чтобы те успели сделать резервные копии модов и серверов.

Судя по заявлениям студии, после долгого и непростого цикла разработки Hytale входит в фазу более активного развития, где упор делается на скорость, эксперименты и тесную работу с сообществом.