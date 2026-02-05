Авторы MMO-сервера Labyrinth для Hytale поделились подробностями о геймплее и системе классов

На YouTube канале Big Dude вышло интервью с соучредителем проекта Labyrinth по имени Йоши. Разработчики позиционируют свой проект как одну из первых полноценных MMO во вселенной Hytale и обещают уникальный игровой опыт, построенный на кастомном контенте и исследовании мира.

В основе концепции Labyrinth лежит идея огромной башни-лабиринта. Игрокам предстоит продвигаться вверх по этажам, каждый из которых представляет собой обширный и уникальный биом, например, масштабную пустыню с пирамидами или густые джунгли. Команда делает ставку на создание полностью оригинальных ассетов, моделей и анимаций, чтобы локации не ощущались как стандартный контент Hytale.

Особое внимание уделяется системе редкости и экономике. Разработчики планируют внедрить экстремально редких боссов и монстров с шансом появления один к ста тысячам, а также уникальное коллекционное оружие, которое смогут получить лишь единицы игроков. Важной механикой станет картография: игроки смогут создавать карты исследованных территорий и торговать ими, что позволит выбрать роль мирного исследователя и зарабатывать на этом внутриигровую валюту.

Система прогрессии в Labyrinth отказывается от жесткой привязки к классам. Игрок не будет заперт в рамках одной роли; вместо этого прокачка зависит от используемого снаряжения. Если персонаж использует магический посох, он прокачивает навыки мага, а взяв в руки меч, начинает развиваться как воин. Это позволит гибко менять стиль игры в любой момент. Также заявлены специальные режимы для хардкорных игроков: режим с одной жизнью и режим Ironman, запрещающий торговлю и объединение в группы.

На старте раннего доступа, который ожидается в самое ближайшее время, игрокам будут доступны переработанный босс Outlander Brute с новыми анимациями, система гильдий, групп и друзей. В планах разработчиков реализация PvP-арен разных форматов, от дуэлей до командных сражений, а также введение мировых боссов и рейдов. Монетизация проекта будет строиться исключительно на косметических предметах и питомцах, полностью исключая элементы pay-to-win. Дата выхода сервера намечена на ближайшие дни, если в ходе финальных тестов не будет выявлено критических ошибок.