ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Hytale 13.01.2026
Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Песочница
6.9 82 оценки

"Больше динозавров и удобный крафт": создатели Hytale раскрыли подробности первого крупного патча

Gutsz Gutsz

Казалось бы, только вчера разработчики из Hypixel Studios праздновали феноменальный запуск своего детища, собравшего миллионы игроков на старте, а работа уже кипит с новой силой. Авторы кубического хита не намерены почивать на лаврах раннего доступа и готовят к выпуску первое масштабное обновление, призванное исправить детские болезни игры и добавить долгожданный контент.

У Minecraft наконец-то появился серьезный конкурент? Hytale собрала более 2,8 миллиона игроков после релиза

Основатель студии Саймон Коллинз-Лафламм (Simon Hypixel) поделился списком грядущих изменений, которые сейчас проходят финальное тестирование. Патч затронет практически все аспекты игры: от баланса сражений до наполнения мира.

Главные изменения обновления:

  • Боевая система и баланс: Разработчики сделали удары в ближнем бою более предсказуемыми и надежными. Существа огненной стихии наконец-то получили иммунитет к огню (что логично), а механика горения доработана — теперь вода гарантированно тушит пламя.
  • Мир и Динозавры: Одно из самых интригующих нововведений — добавление динозавров в «Зону 4» (Devasted Lands). Также улучшена атмосфера вулканических пустошей и подземных канализаций, а время, когда персонаж может лечь спать, сдвинули на полтора часа раньше.
  • Крафт и удобство (QoL): Рюкзаки станет проще и дешевле создавать, что порадует любителей дальних вылазок. Верстаки научились «видеть» ресурсы из сундуков в увеличенном радиусе (2x), а процесс обработки кожи ускорен.
  • Техническая часть: Обещана ускоренная загрузка чанков на больших дистанциях прорисовки, исправление лагов и новые настройки FOV.

Также игроков ждут обновленные звуки добычи руды, новые опции кастомизации внешности и некий «секретный милый NPC», предназначенный для творческого режима и мододелов.

Стоит отметить, что студия Hypixel продолжает выстраивать доверительные отношения с комьюнити, не только выпуская быстрые фиксы, но и предлагая уникальные условия использования своего магазина. Напомним, что политика возврата средств в Hytale гораздо лояльнее, чем у Steam, позволяя играть дольше перед принятием решения.

"Вернуть деньги за Hytale намного проще, чем за любую игру в Steam": авторы песочницы бросили вызов политике Valve

Официальный выход патча в основной клиент ожидается в ближайшее время после публикации полного списка изменений в блоге на сайте игры. Апдейт может выйти уже сегодня вечером или порадует игроков в выходные.

6
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Вадим Якимов

"как в такое го8но вообще можно играть" деградация...(

2
Олег Шандер

В майнкрафт же тоже играли в своё время, когда он ещё был достаточно сырым продуктом и никто не ныл про дерьмо и т.д. Может дело не в игре а в тебе самом раз видишь везде дерьмо