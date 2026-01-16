"Больше динозавров и удобный крафт": создатели Hytale раскрыли подробности первого крупного патча

Казалось бы, только вчера разработчики из Hypixel Studios праздновали феноменальный запуск своего детища, собравшего миллионы игроков на старте, а работа уже кипит с новой силой. Авторы кубического хита не намерены почивать на лаврах раннего доступа и готовят к выпуску первое масштабное обновление, призванное исправить детские болезни игры и добавить долгожданный контент.

Основатель студии Саймон Коллинз-Лафламм (Simon Hypixel) поделился списком грядущих изменений, которые сейчас проходят финальное тестирование. Патч затронет практически все аспекты игры: от баланса сражений до наполнения мира.

Главные изменения обновления:

Разработчики сделали удары в ближнем бою более предсказуемыми и надежными. Существа огненной стихии наконец-то получили иммунитет к огню (что логично), а механика горения доработана — теперь вода гарантированно тушит пламя. Мир и Динозавры: Одно из самых интригующих нововведений — добавление динозавров в «Зону 4» (Devasted Lands). Также улучшена атмосфера вулканических пустошей и подземных канализаций, а время, когда персонаж может лечь спать, сдвинули на полтора часа раньше.

Рюкзаки станет проще и дешевле создавать, что порадует любителей дальних вылазок. Верстаки научились «видеть» ресурсы из сундуков в увеличенном радиусе (2x), а процесс обработки кожи ускорен. Техническая часть: Обещана ускоренная загрузка чанков на больших дистанциях прорисовки, исправление лагов и новые настройки FOV.

Также игроков ждут обновленные звуки добычи руды, новые опции кастомизации внешности и некий «секретный милый NPC», предназначенный для творческого режима и мододелов.

Стоит отметить, что студия Hypixel продолжает выстраивать доверительные отношения с комьюнити, не только выпуская быстрые фиксы, но и предлагая уникальные условия использования своего магазина. Напомним, что политика возврата средств в Hytale гораздо лояльнее, чем у Steam, позволяя играть дольше перед принятием решения.

Официальный выход патча в основной клиент ожидается в ближайшее время после публикации полного списка изменений в блоге на сайте игры. Апдейт может выйти уже сегодня вечером или порадует игроков в выходные.