Энтузиасты представили HyPrism - сторонний лаунчер для Hytale с менеджером модов

В сети набирает популярность новый инструмент для запуска ожидаемой многими песочницы Hytale. Разработчик под псевдонимом yyyumeniku опубликовал на платформе GitHub проект под названием HyPrism. Программа представляет собой мультиплатформенный лаунчер с открытым исходным кодом, созданный для упрощения установки и управления файлами игры.

Согласно документации, утилита поддерживает операционные системы Windows, macOS и Linux. Ключевыми особенностями называют встроенный менеджер модификаций и возможность автоматической загрузки игрового клиента. Автор проекта утверждает, что HyPrism способен обновлять игру до актуальных версий и позволяет управлять различными сборками.

Первые пользователи с форума Reddit сообщают о текущих ограничениях функционала. На данный момент через сторонний лаунчер удается запустить только одиночный режим игры, так как для мультиплеера требуется официальная авторизация и сертификаты, которые программа пока не эмулирует. Также игроки столкнулись с рядом технических проблем. Владельцы Steam Deck и систем на базе Linux жалуются на ошибки mTLS, препятствующие запуску мира. На Windows зафиксированы случаи некорректной работы с циклическим открытием командной строки и высокой нагрузкой на процессор.

В описании репозитория содержится предупреждение о возможных ложных срабатываниях антивирусов из-за отсутствия у бинарных файлов цифровой подписи. Разработчик ссылается на открытость кода как гарантию безопасности, однако часть сообщества рекомендует использовать софт с осторожностью. Создатель утилиты уже выпустил несколько обновлений с исправлениями и планирует в будущем внедрить систему инстансов для поддержки старых версий игры. Официальных комментариев от авторов Hytale по поводу появления пиратского загрузчика пока не поступало.