Энтузиасты создают кроссплей между Minecraft и Hytale - игроки смогут играть на одном сервере

Энтузиасты работают над необычным модом, который потенциально может объединить Minecraft и Hytale в одном игровом пространстве. Пользователь Reddit под ником SSquadTeam показал раннюю версию кроссплей-мода, позволяющего игрокам из двух разных игр находиться на одном сервере и видеть друг друга в реальном времени.

На опубликованных скриншотах и видео видно, что мир синхронизирован между клиентами: ландшафт и расположение объектов совпадают, но каждая игра отображает происходящее в собственном визуальном стиле. Игроки в Minecraft и Hytale фактически существуют в одном и том же месте, но через разные движки и интерфейсы.

Автор проекта (известный в X под ником iamcxv7) подтвердил, что мод пока находится в стадии активной разработки. Сейчас сервер Hytale выступает в роли хоста и обладает полной «властью» над игровым миром, тогда как клиенты Minecraft ограничены в возможностях и могут лишь видеть других игроков. Несмотря на это, в моде уже реализованы базовые взаимодействия и даже сражения.

Разработчик признаёт, что многие элементы пока работают нестабильно, однако намерен продолжать работу и в будущем сделать проект открытым. Вопросы юридического характера и совместимости двух экосистем остаются открытыми, но уже сейчас проект выглядит как один из самых смелых фанатских экспериментов вокруг Minecraft и будущего конкурента в лице Hytale.