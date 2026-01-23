"Это не магия": разработчики Hytale разрядили скандал вокруг некромантии

Ролевая «песочница» Hytale уверенно стартовала в раннем доступе: проект собрал финансирование на два года разработки и в день запуска стал самой просматриваемой игрой на Twitch. Однако идиллию нарушило последнее крупное обновление, добавившее в игру гримуар для призыва нежити. Новая механика вызвала бурную реакцию сообщества и волну критики на Reddit.

Игроки запаниковали, решив, что представленная некромантия и есть та самая обещанная система магии. Фанатов не устроило, что гримуар расходуется при использовании, призванные скелеты существуют всего пять минут и почти не влияют на ход боя, не отвлекая врагов. На фоне этого в соцсетях начались обсуждения о «сырости» и сомнительном направлении развития магии в Hytale.

Ситуацию оперативно прокомментировал генеральный директор Hypixel Studios Саймон Коллинз-Лафламм. В своём Twitter он подчеркнул, что гримуар «вообще не является магической системой», а наблюдать за паникой вокруг этого — «безумие». По его словам, это лишь забавный дроп-предмет, который будет постепенно развиваться.

Коллинз-Лафламм также пояснил, что посохи, тотемы и гримуары намеренно сделаны слабыми, чтобы избежать поломанных мета-стратегий и эксплойтов. Их задача — продемонстрировать возможности движка, включая механику призыва, а также дать простор для моддеров. В будущем все эти элементы объединят в полноценную магическую систему с маной и заклинаниями.

Hytale от студии Hypixel, известной по серверам Minecraft, позиционируется как более сюжетная и приключенческая альтернатива культовой игры. История с некромантией показала, насколько внимательно разработчики следят за реакцией аудитории и готовы быстро выходить на диалог с сообществом даже на раннем этапе развития проекта.