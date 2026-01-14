Фанаты Hytale в день релиза настрочили сотни модификаций на любой вкус и цвет

Совсем недавно мы рассказывали о невероятном старте долгожданной песочницы Hytale. Проект от Hypixel Studios моментально привлек более 2,8 миллиона игроков, став, пожалуй, одной из самых громких премьер начала 2026 года. Однако высокая активность кипит не только на официальных серверах, но и в творческой мастерской. Сообщество моддеров не стало терять времени даром и буквально в первые сутки после выхода раннего доступа наводнило сеть сотнями модификаций.

Разработчики сдержали обещание предоставить мощный инструментарий для создателей контента («Creator-First Tools») прямо на старте. На популярной платформе CurseForge уже зафиксировано более 200 проектов: от простых улучшений до изменения механик. Самыми популярными на данный момент стали:

Advanced Item Info : мод, который уже скачали более 20 тысяч раз, добавляет детальную информацию о блоках и предметах (аналог WAILA/Hwyla из Minecraft).

мод, который уже скачали более 20 тысяч раз, добавляет детальную информацию о блоках и предметах (аналог WAILA/Hwyla из Minecraft). Perfect Parries : добавляет в игру механику идеального парирования, делая сражения более скиллозависимыми.

добавляет в игру механику идеального парирования, делая сражения более скиллозависимыми. EyeSpy: мод добавляет на экран удобную информационную панель (HUD), которая показывает подробную информацию о том, на что вы смотрите в данный момент.

Мы внимательно следим за развитием народным творчеством. В нашем файловом архиве уже размещены самые интересные и проверенные работы от пользователей, способные значительно улучшить ваш игровой опыт.

Если же вы новичок и боитесь запутаться в файлах, рекомендуем ознакомиться с нашим специальным гайдом: