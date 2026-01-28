Фиолетовая буря из Fortnite появилась в Hytale: моддер приблизил появление сереверов с королевской битвой

Талантливый моддер под ником datta воссоздал знаменитую фиолетовую бурю из Fortnite в песочнице Hytale, сделав шаг к появлению полноценного режима королевской битвы. Теперь опасная зона постепенно сокращается, а игроки, покидающие безопасное пространство, теряют здоровье, как в любом баттл-рояле.

Hytale уже предоставляет множество элементов, необходимых для подобных режимов: огромный и разнообразный мир, возможности добычи ресурсов и строительства на лету, а также параметры здоровья и выносливости. Ранее в игре уже появились модификации с огнестрельным оружием, такие как Hyguns, добавляющие MAC-10, AK-47 и Barrets, а также PvP-серверы, в основном сосредоточенные на рукопашных боях.

С появлением буря «datta» демонстрирует, что Hytale готова для более динамичных сражений. В комментариях под демонстрацией модификации сам автор поддержал идею создания сервера battle royale, а новая механика шторма может также использоваться для PvE-испытаний: победа над боссами способна вызывать движение шторма, добавляя напряжения и тактики.

Соединение этой технологии с PvP-серверами и модами оружия открывает путь к уникальному опыту, похожему на Fortnite, в мире Hytale. Игроки теперь с нетерпением ждут первых баттл-рояльных серверов в песочнице Hypixel Studios.