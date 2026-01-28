Глава Hypixel назвал Hytale "вечной игрой" - поддержку обещают продолжать, пока существует индустрия

После неожиданного возвращения и успешного старта в раннем доступе Hytale может получить по-настоящему долгую жизнь. Основатель Hypixel и руководитель проекта Саймон Коллинз-Лафламм заявил, что разработка Minecraft-вдохновлённой RPG не закончится даже после полноценного релиза.

Поводом для комментария стал вопрос фаната в соцсетях: завершится ли активное развитие Hytale после выхода финальной версии или игра пойдёт по пути Minecraft с регулярными обновлениями. Ответ был предельно прямым — по словам Коллинза-Лафламма, Hytale задумывается как «игра навсегда» и будет получать апдейты столько, сколько вообще существует видеоигровая индустрия.

На данный момент Hytale уверенно развивается в формате раннего доступа. Hypixel регулярно выпускает патчи, заранее предупреждая сообщество о возможных шероховатостях и технических проблемах на старте. Несмотря на сложную и затянувшуюся разработку, начавшуюся более десяти лет назад, общее настроение игроков остаётся позитивным, а команда продолжает активно дорабатывать проект.

Заявление о вечной поддержке ожидаемо вызвало дискуссии о будущей модели монетизации. В сообществе предполагают, что со временем игра может получить косметические DLC или другие ненавязчивые способы финансирования, чтобы обеспечить долгосрочную разработку.

Если интерес аудитории сохранится на нынешнем уровне, Hytale вполне может пойти по пути Terraria или Stardew Valley — проектов, которые годами получают обновления, несмотря на формально финальные релизы.